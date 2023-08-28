Мэрия Орла приостановила тендер на 315 миллионов

Речь шла о коммерческом кредите.

Городская администрация искала организацию, готовую одолжить такую сумму на 365 дней (под 9,5%). Заявки принимались до пятого сентября, а первый транш планировался до 31 октября.

Если бы администрация нашла исполнителя и выбрала весь лимит, то ей пришлось бы вернуть всю сумму и 29,925 миллиона рублей в виде процентов по кредиту. Известно, что таким образом чиновники пытались хотя бы частично покрыть муниципальный долг (составляющий 2,82 миллиарда рублей).

Судя по всему, от поисков кредитора отказалась сама администрация. Вполне возможно, что у орловских чиновников появилась надежда на новый соразмерный бюджетный кредит, который, разумеется, будет предоставляться под более низкие проценты и на более выгодных условиях.

ИА «Орелград»