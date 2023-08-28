В орловской «Дорожной службе» насчитали 665 единиц техники

28.8.2023 | 18:06 Новости, Общество

Подготовка дорог к зиме завершится 1 октября.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщают «Вести-Орёл», тема обсуждалась на сегодняшнем аппаратом совещании региональной администрации. Именно «Дорожная служба» будет готовить орловские улицы и трассы к зимнему периоду.

Сейчас по всей области в автопарках предприятия ремонтируют необходимую технику. Всего её оказалось 665 единиц. Кроме того, заготавливается смесь из песка и соли, которую будут рассыпать на асфальте в гололёд. Её понадобится 107 тысяч тонн.

Правительство Орловщины официально установило дату 1 октября как срок окончания подготовки к зимнему содержанию региональных и межмуниципальных дорог.

ИА «Орелград»


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