Мошенники приглашают на сомнительную работу, прикрываясь известным брендом

28.8.2023 | 14:10 Новости, Происшествия

Слегка измененный логотип может ввести в заблуждение.

Фото «Орелстрой»

Странное объявление о поиске сотрудников обнаружили на популярном сайте. Якобы людей набирают для работы на объектах крупнейшего застройщика региона – компании «Орелстрой», входящей в ГК ОДСК. При этом трудиться предлагают без официального оформления. Да и озвученные в беседе по телефону объекты не имеют отношения к компании.

В ОДСК рекомендуют тщательно проверять информацию. В случае сомнений, уточнять данные у первоисточника – непосредственно в компании. Руководитель отдела подбора и адаптации персонала ООО «ОДСК» Наталья Петелина подчеркивает, что сотрудники оформляются в соответствии с Трудовым Кодексом.

«Наша компания предлагает сотрудникам полный соцпакет, оплачиваемые переработки, «белую» заработную плату, стабильные выплаты два раза в месяц, — подчеркнула Наталья Петелина. – Кроме того, обеспечение фирменной спецодеждой и инструментом, необходимым для работы, медицинская комиссия за счёт работодателя».

На базе корпоративного учебного центра организована профессиональная подготовка. Также действует программа наставничества для вновь принятых работников.

В пресс-службе застройщика пояснили, что все вопросы, касающиеся трудоустройства, можно уточнить по номеру: 8 4862 54-92-49 или на странице в VK.

ИА «Орелград»


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