На Орловщину прибыли 20 беженцев из Запорожья

Это переселенцы из города Токмак.

Как рассказал первый заместитель председателя областного совета Михаил Вдовин, сейчас беженцы находятся во Мценском районе в пункте временного размещения, который оборудован на базе детского лагеря «Юбилейный».

Вдовин вместе с однопартийцами из «Единой России» доставил в ПВР предметы первой необходимости для детей и взрослых, бытовую химию, чай и сладости. Также замспикера пообщался с приехавшими и ответил на все возникшие вопросы.

«Люди, живущие в Запорожье и в Орле — один народ. И никакая хунта, сидящая в Киеве этого не изменит!», — заявил Вдовин по итогам этой поездки.

Также зампредседателя регионального парламента рассказал, что завтра планирует отправиться в более поездку, указав, что направляется «в сторону Луганска».

ИА «Орелград»