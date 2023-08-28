На Орловщину прибыли 20 беженцев из Запорожья

28.8.2023 | 14:00 Новости, Общество, СВО

Это переселенцы из города Токмак.

Фото: vk.com/mwdowin

Как рассказал первый заместитель председателя областного совета Михаил Вдовин, сейчас беженцы находятся во Мценском районе в пункте временного размещения, который оборудован на базе детского лагеря «Юбилейный».

Вдовин вместе с однопартийцами из «Единой России» доставил в ПВР предметы первой необходимости для детей и взрослых, бытовую химию, чай и сладости. Также замспикера пообщался с приехавшими и ответил на все возникшие вопросы.

«Люди, живущие в Запорожье и в Орле — один народ. И никакая хунта, сидящая в Киеве этого не изменит!», — заявил Вдовин по итогам этой поездки.

Также зампредседателя регионального парламента рассказал, что завтра планирует отправиться в более поездку, указав, что направляется «в сторону Луганска».

ИА «Орелград»


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