Завтра в Орле простятся с Анатолием Костарёвым

28.8.2023 | 14:30 Новости, Общество

Его похоронят на Историко-мемориальном кладбище города.

Фото: vk.com/oreladm

Напомним, кладбище находится на Наугорском шоссе. Костарёва похоронят на аллее Славы. Траурный митинг начнётся в 12 часов 10 минут.

Как рассказали в администрации Орла, перед этим (с 11 часов) тело Анатолия Костарёва будет находиться в Гарнизонном храме Казанской иконы Божьей Матери (на Наугорском шоссе, 66). Здесь с ним также смогут попрощаться все желающие.

Анатолий Костарёв ушёл из жизни 25 августа в Москве в одной из больниц. Ему было 82 года.

Костарёв являлся почётным гражданином Орла, полковником, боевым лётчиком-снайпером, участником нескольких военных конфликтов. Также он до последних дней активно участвовал в жизни города и области, в частности, был членом консультативного совета ветеранов при областном Совете народных депутатов.

ИА «Орелград»


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