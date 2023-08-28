На выборах губернатора осталось три кандидата

Облизбирком аннулировал регистрацию Владимира Стебакова.

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление об аннулировании регистрации кандидата на должность губернатора Владимира Стебакова. Как следует из документа, сделано это на основании письменного заявления самого Стебакова о снятии своей кандидатуры. Постановление облизбиркома направлено в банк для прекращения финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета, открытого теперь уже бывшим кандидатом на должность губернатора. Исключение сделано для возвратов денежных средств с этого счета гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования и перечисления в избирательный фонд, и закрытия этого счета.

Следующим шагом стало внесение изменений в избирательные бюллетени, форма которых была утверждена 18 августа постановлением облизбиркома. Данные о Владимире Стебакове из нее исключены. Таким образом, в бланке бюллетеня для голосования осталось три кандидата: Андрей Клычков, выдвинутый КПРФ, Светлана Ковалева от партии «Новые люди» и Владислав Числов от ЛДПР. Напомним, что начинали гонку пять кандидатов.

Облизбирком изменил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах губернатора без использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)» и текст бюллетеня с использованием КОИБ. Выборы губернатора Орловской области назначены на 10 сентября 2023 года, голосование также пройдет 8 и 9 сентября. Типография «Труд» уже приступила к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования.

«Всего будет изготовлено 556 600 бюллетеней, в том числе 140 600 – для голосования с использованием КОИБ – комплексов обработки избирательных бюллетеней, — уточнили в Избирательной комиссии региона. — Защита избирательных бюллетеней обеспечивается путем нанесения типографским способом раппортной тангирной сетки краской синего цвета, а при поступлении бюллетеней в участковые избирательные комиссии еще подписями двух членов участковой избирательной комиссии и печатью комиссии».

ИА «Орелград»