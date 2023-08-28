На выборах губернатора осталось три кандидата

28.8.2023 | 19:00 Новости, Политика

Облизбирком аннулировал регистрацию Владимира Стебакова.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление об аннулировании регистрации кандидата на должность губернатора Владимира Стебакова. Как следует из документа, сделано это на основании письменного заявления самого Стебакова о снятии своей кандидатуры. Постановление облизбиркома направлено в банк для прекращения финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета, открытого теперь уже бывшим кандидатом на должность губернатора. Исключение сделано для возвратов денежных средств с этого счета гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования и перечисления в избирательный фонд, и закрытия этого счета.

Следующим шагом стало внесение изменений в избирательные бюллетени, форма которых была утверждена 18 августа постановлением облизбиркома. Данные о Владимире Стебакове из нее исключены. Таким образом, в бланке бюллетеня для голосования осталось три кандидата: Андрей Клычков, выдвинутый КПРФ, Светлана Ковалева от партии «Новые люди» и Владислав Числов от ЛДПР. Напомним, что начинали гонку пять кандидатов.

Облизбирком изменил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах губернатора без использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)» и текст бюллетеня с использованием КОИБ. Выборы губернатора Орловской области назначены на 10 сентября 2023 года, голосование также пройдет 8 и 9 сентября. Типография «Труд» уже приступила к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования.

«Всего будет изготовлено 556 600 бюллетеней, в том числе 140 600 – для голосования с использованием КОИБ – комплексов обработки избирательных бюллетеней, — уточнили в Избирательной комиссии региона. — Защита избирательных бюллетеней обеспечивается путем нанесения типографским способом раппортной тангирной сетки краской синего цвета, а при поступлении бюллетеней в участковые избирательные комиссии еще подписями двух членов участковой избирательной комиссии и печатью комиссии».

ИА «Орелград»


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