В Орле на воинские захоронения будут выделять по миллиону в год

Власти города актуализировали целевую программу.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в ведомственную целевую программу «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла». Ее действие рассчитано на 2023-2025 годы. Поправки внесены в целях актуализации перечня мероприятий ведомственной программы. Так, ее соисполнителем теперь указано городское управление жилищно-коммунального хозяйства. Новый целевой индикатор – ежегодное приведение в надлежащее состояние 31 военно-мемориального объекта.

Раньше программой была запланирована установка трех мемориальных знаков на воинских захоронениях. Теперь их количество возросло до восьми. Соответственно, пришлось пересмотреть параметры финансирования, средства необходимы не только на установку, но и на изготовление восьми мемориальных знаков. В целом финансирование программы за счет муниципальной казны составит 3 миллиона рублей. Ежегодно планируется выделять по одному миллиону рублей.

Из них 2,88 миллиона рублей будет направлено на ежегодный ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов. Оставшиеся 120 тысяч рублей ответственные исполнители программы используют на изготовление мемориальных знаков. Судя по планам, установлены они будут в 2024 году. Напомним, основная цель программы заключается в сохранении военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла.

Ранее региональный департамент культуры сообщал, что в рамках реализации программы «Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов в Орловской области» в 2022 году в целом по региону были проведены ремонт и благоустройство 15 воинских захоронений, братских могил и памятных знаков. Кроме того, на мемориальные сооружения воинских захоронений было нанесено 2350 имен (воинских званий, фамилий и инициалов) советских солдат, погибших при защите Отечества.

ИА «Орелград»