В Орловской области зарегистрирована новая детская поликлиника

28.8.2023 | 18:15 Медицина, Новости

Об этом сообщили в Управлении Росреестра.

Фото: orel-region.ru

Учреждение находится в городе Ливны на улице Солнечной, 10. Это четырехэтажное здание с подземным этажом общей площадью 2 тысячи 762,3 квадратных метра. Как пояснили в Управлении, оно спроектировано с учетом современных требований и норм строительства социальных объектов.

Интересно, что регистрация поликлиники проводилась «в особом режиме» и заняла только один день.

«Такие социально значимые объекты, как больницы и поликлиники, находятся на особом контроле, и все необходимые учетно-регистрационные действия проводятся в максимально короткие сроки – от нескольких часов до суток», — рассказала Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области.

Поликлиника строится в рамках национального проекта «Здравоохранение». Задачу выполняет ООО «Авилон». На весну этого года сметная стоимость объекта составляла 257,8 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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