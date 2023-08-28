Область оплатит меры поддержки, связанные со службой по контракту

Правила предоставления межбюджетных трансфертов утвердили власти региона.

Правительство Орловской области утвердило правила предоставления из областной казны муниципальным образованиям так называемых иных межбюджетных трансфертов. Эти деньги будут иметь строго целевое назначение – они предназначены для возмещения понесенных местными бюджетами расходов на предоставление дополнительной меры социальной поддержки.

Речь идет о выплатах орловцам, оказавшим содействие в заключении другим гражданином контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны в лице начальника пункта отбора на военную службу по контракту Западного военного округа либо военного комиссара Орловской области. Главным условием предоставления трансфертов является наличие нормативного правового акта муниципального образования, предусматривающего предоставление указанной дополнительной меры социальной поддержки. Кстати, право на нее имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и постоянно проживающие на территории Орловской области.

Размер каждого трансферта будет рассчитываться исходя из фактически понесенных расходов местного бюджета на предоставление дополнительной меры соцподдержки — в размере 5000 рублей за каждый военный контракт, заключенный при содействии гражданина, претендующего на выплату. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается правительством Орловской области, но главным распорядителем средств назначен региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Он же будет контролировать целевое использование трансфертов.

Тем временем депутаты Ливенского горсовета единогласно внесли изменения и дополнения в устав города Ливны. Как пояснили в местном парламенте, поправки расширяют полномочия органов местного самоуправления в части определения размера и порядка предоставления единовременной денежной выплаты муниципальному служащему, заключившему контракт о прохождении военной службы в период проведения специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

ИА «Орелград»