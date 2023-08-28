В Северном районе Орла сбили пешехода

Пострадавший госпитализирован.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла 26 августа в 12 часов 45 минут. Пострадавшему 52 года.

Ещё более возрастной водитель (1939-го года рождения) ехал по Раздольной улице на ВАЗ-111730, направляясь со стороны Михалицына в сторону Кузнецова. Наезд на пешехода произошёл у дома №25. Пеший участник движения пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Пешеход получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в больницу имени Семашко. Мужчину госпитализировали.

Всего за выходные на Орловщине зарегистрировано 19 ДТП. В них пострадали пятеро человек, в том числе, двое несовершеннолетних.

ИА «Орелград»