В райцентре Орловщины сгорел киоск с шаурмой

Причины ЧП выясняются.

Пожар произошёл в Глазуновке в воскресенье, 27 августа, рано утром. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 5 часов 47 минут.

Горел металлический киоск, установленный на улице Ленина. Судя по фото, он использовался для торговли фастфудом.

Как сообщили в Управлении МЧС по Орловской области, киоск выгорел изнутри на площади 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники 17-й Пожарно-спасательной части Глазуновского района. Причина ЧП устанавливается.

Ранее стало известно, что в Ливенском районе трое орловцев получили ожоги, пытаясь потушить собственный дом.

ИА «Орелград»