В Орле представили досье на кинозвезд

В областном центре стартовала выставка в честь российского кино.

Книжная выставка «Российское кино: Люди. События. Фильмы» открылась в отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. Бунина. Она проработает по 3 сентября. Мероприятие посвящено Дню российского кино, который отмечается в нашей стране с 1980 года и объединяет не только создателей кино — режиссеров, сценаристов, актеров, но и всех любителей и поклонников этого увлекательного жанра. На выставке представлены книги по истории и теории отечественного кинематографа, биографии и автобиографии многих известных актеров и режиссеров.

«Прежде всего, хочется отметить учебник «История отечественного кино», который охватывает столетний период отечественного кинематографа – от первых сеансов в Москве и Петербурге до наших дней, — говорят в областной библиотеке имени Бунина. — Книга дает достаточно полное представление о кинематографическом процессе в целом, основных этапах его развития, жанровом и стилевом многообразии, о выдающихся мастерах экранного искусства».

Кроме того, в числе экспонатов выставки представлены автобиографии таких известных киноактеров, как Николай Караченцов, Александр Абдулов, Василий Лановой, Нонна Мордюковой, Евгений Весник и другие. Также посетители выставки смогут узнать ранее неизвестные им детали легендах отечественного кино: на выставке представлены книги Раззакова «Досье на звезд» и «Досье на звезд. Кумиры всех поколений». В них рассказывается и о творческих успехах кинозвезд, и об их творческих разочарованиях и поражениях. Книги написаны увлекательно и содержат большое количество фотографий, отметили организаторы.

«Кино является относительно молодым видом искусства, но оно пользуется сегодня наибольшей популярностью среди всех остальных, — напоминают в областной библиотеке имени Бунина. — Кинематограф нашей страны имеет славную историю. Премьера первого фильма в России состоялась в 1908 году, а в 1925 году на экране вышел легендарный фильм «Броненосец Потемкин» режиссера Сергея Эйзенштейна. В советское время кино в нашей стране активно развивалось. Снятые тогда великолепные киноленты пользуются заслуженной любовью и у современных зрителей. Они остаются популярными даже спустя несколько десятилетий».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»