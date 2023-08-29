Орловский суд изучил просьбу на 200 тысяч рублей

Компания «АПК Юность» просила заменить ей крупный штраф на предупреждение.

Суд Урицкого района Орловской области рассмотрел материалы административного дела, которое было заведено весной этого года. С заявлением обратилась компания «АПК Юность», попавшаяся на административном правонарушении и получившая крупный штраф за нарушение требований земельного законодательства. Она просила суд заменить финансовую санкцию обычным предупреждением, но своего добиться пока не сумела.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в апреле-мае текущего года на территории Урицкого района была проведена внеплановая документарная проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ. Объектом проверки стала компания «АПК Юность», которой, согласно выписке из ЕГРН, принадлежит участок сельскохозяйственного назначения площадью 17 га в Котовском сельском поселении.

«В результате проверки установлено, что собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных земель от зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — За невыполнение требований земельного законодательства в отношении ООО «АПК Юность» по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 200 000 рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений».

Однако компания с таким решением не согласилась и оспорила его в судебном порядке. Наказание показалось аграриям несоразмерным совершенному правонарушению. Компания обратилась к Урицкому районному суду с просьбой о замене административного штрафа в размере 200 000 рублей на предупреждение. Однако решением суда постановление ТУ Россельхознадзора было оставлено без изменения, а жалоба аграриев — без удовлетворения.

ИА «Орелград»