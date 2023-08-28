Орловскую компанию уличили в крупной порче земли

С виновника по решению суда будет взыскан причиненный почве ущерб.

Арбитражный суд Орловской области завершил рассмотрение дела по исковому заявлению Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к обществу с ограниченной ответственностью «Нерусса». Последнее зарегистрировано в поселке Красное знамя Дмитровского района. В качестве третьих лиц к участию в процессе было привлечено сразу несколько ведомств, включая Управления Россельхознадзора и Росреестра, кадастровую палату, администрацию Дмитровского района и даже региональный департамент надзорной и контрольной деятельности.

Как следует из материалов дела, в июле 2020 года поступила информация о факте разлива отходов животноводства с территории фермы указанного выше предприятия. Специалисты Росприроднадзора провели обследование территории и составили акт, зафиксировав факт «нахождения отходов животноводства» на определенном участке. Причем данный факт был зафиксирован с помощью фото- и видеосъемки. Затем было проведено административное расследование, в рамках которого инспекторы осмотрели участок между рекой Нерусса и фермами, а также произвели отбор проб почвы.

Осмотром также было установлено, что земельный участок, на котором ранее имелись следы пролива отходов животноводства, на момент проверки уже оказался закультивирован специализированной техникой. По результатам лабораторного исследования в образцах почвы было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций азот-нитратов в 2,5-3,4 раза. Площадь загрязнения, то есть порчи почвы составила 720 квадратных метров. Расследование также показало, что в нарушение требований природоохранного законодательства с территории ферм, расположенных в районе села Столбище Дмитровского района, в марте 2020 года «произошел пролив отходов животноводства на почву, в связи с чем содержание загрязняющих веществ (азот-нитратов) в почве превысило предельно допустимые концентрации».

На основании результатов, полученных в ходе административного расследования, специалисты Росприроднадзора произвели расчет размера вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды. Считали по методике, утвержденной приказом Минприроды России, ущерб составил 540 тысяч рублей. Поскольку предприятие отказалось его возмещать по письму надзорного ведомства, был подан иск. Арбитражный суд удовлетворил требования и постановил взыскать с «Неруссы» 540 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненного почве.

ИА «Орелград»