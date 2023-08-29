Банк потребовал от орловца погасить долг восьмилетней давности

Любопытное кредитное дело рассмотрел Новосильский районный суд.

В Орловской области Новосильский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску АО «Банк Русский Стандарт» к жителю Новосиля о взыскании задолженности по кредитному договору. Как пояснили в пресс-службе суда, в заседании было установлено, что еще в октябре 2013 года указанный банк выдал ответчику кредит в сумме более 150 тысяч рублей под 36 процентов годовых на срок 1462 дня. В иске финансовая организация заявила, что орловец взятые на себя обязательства нарушил, то есть кредит не погасил. В результате образовалась задолженность.

В кредитном договоре на такой случай было предусмотрено несколько возможных действия кредитора. Банк воспользовался пунктом, дававшим ему право направить клиенту заключительное требование о полном погашении задолженности. Такое требование, как было установлено в суде, орловцу было выставлено в феврале 2015 года, от заемщика тогда потребовали погасить всю сумму задолженности не позднее 17 марта 2015 года. Однако клиент этого не сделал.

И только теперь, восемь с лишним лет спустя спор сторон дошел до суда. Кстати, ответчик в заседание не явился, но представил письменные возражения. Он просил отказать в удовлетворении исковых требований, сославшись на то, что истцом пропущен срок исковой давности. Суд указал в своем решении, что общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

По смыслу статьи 811 ГК РФ, предъявление кредитором требования о досрочном возврате всей суммы кредита изменяет срок исполнения обязательства по возврату суммы долга. В данном случае банк при просрочке ежемесячных платежей потребовал от заемщика вернуть в точно установленный срок задолженность в полном объеме и тем самым изменил срок исполнения обязательств по возврату основного долга и уплате процентов за пользование кредитом.

«Таким образом, в ходе рассмотрения дела было установлено, что кредитор действительно пропустил срок исковой давности, поскольку с момента неисполнения заемщиком требований банка о досрочном возврате кредита в полном объеме прошло более трех лет, в связи с чем суд отказал в удовлетворении иска, — сообщает пресс-служба Новосильского районного суд. — Решение районного суда не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»