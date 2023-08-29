Поиск артефактов провели на месте строительства школы в Орле

Археологи обследовали участок в Орле на улице Родзевича-Белевича.

Заказчик получил на руки акт государственной историко-культурной экспертизы документации о проведении археологического обследования земельного участка в Орле, на улице Родзевича-Белевича. Заказчиком выступило ООО «Управление капитального строительства». На указанном участке, согласно документации, планируется строительство школы. Сам участок был изучен на пригодность для его хозяйственного освоения. Археологи должны были проверить, нет ли на будущей строительной площадке памятников археологии или артефактов, наличие которых может стать поводом для проведения полноценных раскопок.

В ходе экспертизы особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал оказался достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы. Археологическое обследование было проведено в августе экспедицией СПОК «Елецкий стан». Участок, предназначенный для строительства школы, располагается на правом берегу Оки в 3,5 км восточнее реки, в верховьях безымянной балки с водотоком (правым притоком Оки), в северо-восточной части Орла, в 8-м микрорайоне, в квартале, образуемом улицами Радзевича-Белевича, Маринченко, Раздольная и Коневская.

Полевой этап работ начался с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался фотофиксацией. После визуального осмотра было заложено четыре шурфа общей площадью 8 квадратных метров. В ходе исследований археологического материала и следов культурного слоя в шурфах и зачистке выявлено не было. Сами шурфы по окончании разведки были засыпаны.

К слову, ближайшими археологическими памятниками относительно участка обследования являются: объект культурного наследия федерального значения «Городище Гонючее», расположенный в 4 км к северо-западу от проектируемого объекта; ВОАН «Касьяновка 1, поселение» и «Касьяновка 2, поселение», расположенные в 2,6-2,8 км к северо-западу; ВОАН «Плещеево 1, поселение», «Плещеево 2, поселение» и «Плещеево 4, поселение», расположенные в 2,9-3 км к северо-западу от проектируемого объекта.

Экспертиза заключила, что на обследованном земельном участке по архивным данным и результатам натурного археологического обследования объектов культурного наследия и объектов, обладающих такими признаками, нет. В результате было выдано положительное заключение на строительство. Но в случае обнаружения каких-либо артефактов стройка должна быть незамедлительно приостановлена, а подрядчик обязан и в течение трех дней направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте.

ИА «Орелград»