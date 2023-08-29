В Орле на Красном мосту затянулся главный этап работ

29.8.2023 | 18:09 ЖКХ, Новости, Строительство

Из-за этого перебои с водоснабжением продолжатся.

Фото: vk.com/oreladm

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, процесс спуска центрального металлического пролёта Красного моста на железобетонные опоры потребовал больше времени, чем планировалось изначально. В связи с этим он должен завершиться только сегодня.

Следовательно, что работы по переврезке коммуникаций тоже начнутся с опозданием. Ожидается, что они займут три дня.

Из-за этого в Заводском районе Орла 22 дома, ранее отключённые от горячего водоснабжения, останутся «в холодном режиме» ещё на несколько дней. Ранее неудобства планировалось устранить к вечеру завтрашнего дня (30-го августа). Теперь точное время возобновления предоставления услуги уже не называется.

Администрация лишь указывает, что это произойдёт «ориентировочно» второго или третьего сентября. «Приносим свои искренние извинения за причиненные неудобства!», — добавили в пресс-службе.

ИА «Орелград»


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