В Орле на Красном мосту затянулся главный этап работ

Из-за этого перебои с водоснабжением продолжатся.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, процесс спуска центрального металлического пролёта Красного моста на железобетонные опоры потребовал больше времени, чем планировалось изначально. В связи с этим он должен завершиться только сегодня.

Следовательно, что работы по переврезке коммуникаций тоже начнутся с опозданием. Ожидается, что они займут три дня.

Из-за этого в Заводском районе Орла 22 дома, ранее отключённые от горячего водоснабжения, останутся «в холодном режиме» ещё на несколько дней. Ранее неудобства планировалось устранить к вечеру завтрашнего дня (30-го августа). Теперь точное время возобновления предоставления услуги уже не называется.

Администрация лишь указывает, что это произойдёт «ориентировочно» второго или третьего сентября. «Приносим свои искренние извинения за причиненные неудобства!», — добавили в пресс-службе.

ИА «Орелград»