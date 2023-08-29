Орловца отметили стипендией Жореса Алфёрова

Такого внимания удостоился сотрудник ОГУ имени Тургенева Виктор Дрёмин.

Как сообщили в вузе, орловца и ещё девятерых стипендиатов отобрали из 219 претендентов. В течении года они будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно.

Стипендия присуждается молодым учёным, которые работают в сфере физики и нанотехнологий. Ещё одно обязательное условие — научные труды, опубликованные в международных или всероссийских рецензируемых журналах и изданиях.

В ОГУ Дрёмин работает в научно-техническом центре биомедицинской фотоники. Ещё в 2016-м году он, являясь аспирантом этого вуза, изобрёл прибор, способный диагностировать онкологические и эндокринологические заболевания.

Позднее Дрёмин разработал проект «Вывод на рынок нового метода диагностики онкологических заболеваний», который стал участником всероссийского конкурса.

ИА «Орелград»