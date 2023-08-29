Вопреки поручению Путина, орловское здравоохранение движется в финансовый тупик

Кредиторская задолженность на четыре года выросла в несколько раз.

На 1 июля текущего года кредиторская задолженность составила 632,6 млн рублей. В судах десятки исков к учреждениям здравоохранения, поданные поставщиками. При этом рост финансирования сферы увеличивается лишь номинально, если учитывать инфляцию. Журналисты «ОрелТаймс» всмотрелись в цифры и печальные перспективы.

В январе 2020 года президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, в том числе, провести в регионах анализ причин образования просроченной кредиторской задолженности медицинских организаций и разработать меры по их преодолению и недопущению. Орловская область явно не в потоке, увеличив кредиторку со 105 млн рублей в 2019 году — до 632,6 в июле 2023 года.

Финансирование медорганизаций осуществляется из нескольких источников: бюджета, ОМС и за счёт оказания платных услуг. Чтобы получить областное финансирование, нужно выполнить план по оказанию помощи: в рамках круглосуточного стационара, дневного пребывания и амбулаторного. При этом отсутствие специалистов, видимо, в расчет не берется. Не выполнил план – не получил средства. Без фонда дополнительного стимулирования – не получится привлечь на работу врача. Можно оказывать платные услуги, но без специалиста их некому оказывать, да и спектр возможностей районных ЦРБ не велик. Получается, замкнутый круг.

«Меж тем, медицинские услуги по ОМС оказывают порядка 17 частных медицинских центров. Среди услуг — диализ, КТ, МРТ, ЭКО, тестирование на коронавирус, медицинская реабилитация в амбулаторных условиях и др. В 2022 году на оплату медуслуг по ОМС частникам перечислено 493 млн рублей», — пишет «ОТ».

Средства могли остаться в бюджетных организациях, если бы они получили необходимое оборудование, предполагает СМИ.

В казне Орловской области расходы по разделу «Здравоохранение» в 2021 году составили 5,45 млрд рублей. В 2022 году достигли 6,48 млрд, в 2023 году план – 6,66 млрд.

Медорганизации должны платить налог на имущество (ранее была льгота – теперь она заменена на субсидию). Задолженность перед казной – 22 млн рублей. Стоит еще учитывать штрафы – за нарушение объёмов, сроков, качества предоставления медицинской помощи – за год их набегает до 88 млн рублей. Не забудем судебные издержки, когда приходится участвовать в заведомо проигрышных тяжбах с поставщиками. В таких условиях нужно еще умудряться качественно работать и повышать уровень знаний и навыков коллектива?

«На расширенном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья и Комитета по контролю 29 июня текущего года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил местным ТФОМС индексировать тарифы либо корректировать их для получения клиниками большей выгоды, создавать централизованную систему закупок, а также повышать финансовую грамотность управляющего персонала», — сообщает «ОТ».

Журналисты попытались узнать, что предпринимает депздрав, чтобы остановить рост финансовой ямы.

«Вопрос о наибольшей кредиторской задолженности среди медучреждений региона руководитель ведомства вообще проигнорировал. В остальных ответах — сплошная «вода» и общие фразы», — сообщает «ОрелТаймс».

ИА «Орелград»