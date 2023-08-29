В школе №27 Орла прошли антитеррористические учения

Сегодня такие мероприятия проводятся во всех регионах.

Как сообщает пресс-служба администрации города, отрабатывались сразу несколько сценариев. По одному из них, школу захватили вооружённые злоумышленники. В другом варианте орловцы тренировались обнаруживать и обезвреживать взрывное устройство.

В роли условных «террористов» выступили сотрудники МЧС. Сотрудники школы №27 изобразили самих себя, а также своих воспитанников.

Также сегодня теоретические занятия по борьбе с терроризмом в общеобразовательных учреждениях прошли в лицее №1 имени Ломоносова, школах №5 и №52. Всё это стало частью больших всероссийских учений, приуроченных к началу учебного года.

Ранее стало известно, что в Орле идёт набор детей в Центр цифрового образования «IT-куб».

ИА «Орелград»