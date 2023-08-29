Орловцу дали гигантский срок

29.8.2023 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Мужчину признали виновным в убийстве.

Фото: ИА «Орёлград»

Осуждённый — 42-летний житель Северного района Орла. Как сообщает Следственный комитет по Орловской области, мужчину приговорили к 12 годам и трём месяцам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и 9 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Дело рассматривал Северный районный суд. Само преступление произошло в «Татьянин день» — 25 января текущего года, тоже на территории района, на улице Бурова, в многоквартирном доме.

В роковой день орловец распивал спиртное со своим знакомым. После конфликта на бытовой почте он ударил собутыльника ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте.

ИА «Орелград»


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