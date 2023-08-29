На Орловщине оштрафовали директора МУПа

Он проигнорировал требования прокурора.

Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка Малоархангельского района. Нарушение допустил директор Муниципального унитарного предприятия «Малоархангельский тепловодсервис».

Ранее надзорное ведомство проводило в МУП проверку и выявило ряд недоработок. В адрес директора предприятия внесли прокурорское представление. Однако мужчина не рассмотрел его должным образом и не предпринял надлежащих мер к исправлению выявленных ошибок.

В итоге его оштрафовал мировой суд. Отметим, что пока что судебное решение ещё не вступило в силу.

Ранее прокуратура защитила права жителей Нарышкино на нормальное водоснабжение.

ИА «Орелград»