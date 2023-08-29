На Орловщине оштрафовали директора МУПа

29.8.2023 | 14:38 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Он проигнорировал требования прокурора.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка Малоархангельского района. Нарушение допустил директор Муниципального унитарного предприятия «Малоархангельский тепловодсервис».

Ранее надзорное ведомство проводило в МУП проверку и выявило ряд недоработок. В адрес директора предприятия внесли прокурорское представление. Однако мужчина не рассмотрел его должным образом и не предпринял надлежащих мер к исправлению выявленных ошибок.

В итоге его оштрафовал мировой суд. Отметим, что пока что судебное решение ещё не вступило в силу.

Ранее прокуратура защитила права жителей Нарышкино на нормальное водоснабжение.

ИА «Орелград»


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