Орловщина доставила в ЛНР большой груз «гуманитарки»

Туда вошли стройматериалы и школьные принадлежности.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в Троицкий район Луганской Народной Республики доставлено 15 тонн стройматериалов. Это цемент, шпатлевка, краска, гипсокартон, линолеум, электроприборы и комплектующие к ним, сантехника, инструменты и сопутствующие материалы, водные насосы.

Всё это поможет быстрее и качественнее отремонтировать социальные учреждения района. Отмечается, что груз удалось собрать в кратчайшие сроки благодаря крупным строительным фирмам нашего региона.

Также Орловская область передала детям из Троицкого района школьные принадлежности — к наступающему учебному году. Школьникам привезли учебники, художественную литературу, различные баннеры, в том числе, с изображениями литературной столицы России – Орла. Кроме того, детям вручили наборы канцтоваров.

Напомним, что Орловская область «взяла шефство» над Троицким районом ЛНР. Наш регион подписал с муниципальным образованием договор о сотрудничестве и оказывает ему поддержку на постоянной основе.

ИА «Орелград»