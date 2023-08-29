Орловщина доставила в ЛНР большой груз «гуманитарки»

29.8.2023 | 10:46 Важное, Новости, Общество, СВО

Туда вошли стройматериалы и школьные принадлежности.

Фото: orel-region.ru

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в Троицкий район Луганской Народной Республики доставлено 15 тонн стройматериалов. Это цемент, шпатлевка, краска, гипсокартон, линолеум, электроприборы и комплектующие к ним, сантехника, инструменты и сопутствующие материалы, водные насосы.

Всё это поможет быстрее и качественнее отремонтировать социальные учреждения района. Отмечается, что груз удалось собрать в кратчайшие сроки благодаря крупным строительным фирмам нашего региона.

Также Орловская область передала детям из Троицкого района школьные принадлежности — к наступающему учебному году. Школьникам привезли учебники, художественную литературу, различные баннеры, в том числе, с изображениями литературной столицы России – Орла. Кроме того, детям вручили наборы канцтоваров.

Напомним, что Орловская область «взяла шефство» над Троицким районом ЛНР. Наш регион подписал с муниципальным образованием договор о сотрудничестве и оказывает ему поддержку на постоянной основе.

Фото: orel-region.ru

ИА «Орелград»


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