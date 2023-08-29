Суд потребовал обеспечить водой жителей орловского райцентра

29.8.2023 | 10:34 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Права жителей Нарышкино защитила прокуратура.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Как рассказали в надзорном ведомстве, проверка по возможным нарушениям в коммунальной сфере проводилась на основе обращения жителей, которое поступило на личном приёме заместителя прокурора области. В ситуации разбиралась Урицкая межрайонная прокуратура.

Оказалось, что без воды остались два жилых дома, расположенных в переулке Промышленном. Городская администрация не обеспечила им ни полноценного водоснабжения, ни даже подвоза воды.

В итоге межрайонный прокурор обратился в суд с соответствующими требованиями. Районная инстанция удовлетворила его иск. Однако чиновники обратились с апелляцией в вышестоящую инстанцию.

Тем не менее, и это не помогло – там лишь подтвердили верность изначального решения. К настоящему моменту судебный вердикт уже вступил в силу. Исполнение данного постановления также находится на контроле межрайонной прокуратуры.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования