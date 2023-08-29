Завтра глава Общественной палаты Орла проведёт первый приём

Попасть на него можно по предварительной записи.

Приём пройдёт в здании администрации города (Пролетарская гора, 1, кабинет №216) с 9 до 13 часов. Запись ведётся по телефону +7 (4862) 25-52-10, добавочные – 1207 и 1208.

Напомним, что на этот пост был избран хорошо известный орловцам Александр Лабейкин, ранее десять лет работавший уполномоченным по правам человека в Орловской области, а до этого – в облсовете.

Сам орган был создан в мае этого года. Предполагается, что Общественная палата Орла станет посредником между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, а также просто жителями города. Членами палаты могут стать НКО, которые работают в областном центре не менее трёх лет.

ИА «Орелград»