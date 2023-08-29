Завтра глава Общественной палаты Орла проведёт первый приём

29.8.2023 | 11:03 Новости, Общество

Попасть на него можно по предварительной записи.

Фото: администрация Орла

Приём пройдёт в здании администрации города (Пролетарская гора, 1, кабинет №216) с 9 до 13 часов. Запись ведётся по телефону +7 (4862) 25-52-10, добавочные – 1207 и 1208.

Напомним, что на этот пост был избран хорошо известный орловцам Александр Лабейкин, ранее десять лет работавший уполномоченным по правам человека в Орловской области, а до этого – в облсовете.

Сам орган был создан в мае этого года. Предполагается, что Общественная палата Орла станет посредником между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, а также просто жителями города. Членами палаты могут стать НКО, которые работают в областном центре не менее трёх лет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования