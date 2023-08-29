Орловская промышленность подняла цены

Статистики измерили индексы цен производителей промышленных товаров.

В Орловской области индекс цен производителей на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в июле 2023 года относительно июня этого же года составил 101,2 процента, в том числе на продукцию обрабатывающих производств – 101,36 процента, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 100,07 процента, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений – 100 процентов.

Такие оперативные данные приводит Орелстат. Отметим, что в июне 2023 года по отношению к маю 2023 года было зафиксировано снижение на 0,1 процента цен на промышленные товары, предназначенные ля реализации на внутреннем рынке. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года ценовая ситуация в промышленной сфере почти не изменилась. Цены на товары в июле 2023 года превзошли цены июля 2022 года всего на 0,14 процента. При этом с начала 2023 года стоимость промышленных товаров в регионе выросла 3,36 процента.

Локомотивом текущей «промышленной инфляции» являются производители электроэнергии и тепла, которые в текущем году подняли цены на свою продукцию на 6,65 процента. На втором месте находятся обрабатывающие производства, чьи товары в 2023 году подорожали на 3,23 процента. А вот другие коммунальные предприятия, водоканалы и перевозчики мусора, стоимость своих услуг в этом году подняли всего на 0,06 процента.

Ранее Орелстат сообщал, что сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за июнь 2023 года в Орловской области составил 101,1 процента, в том числе индекс цен производителей строительной продукции – 100,2 процента, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 102,2 процента, индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 98,4 процента.

ИА «Орелград»