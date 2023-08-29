Жителей пригорода Орла обязали помогать пожарным

Правила участия граждан в пожаротушении ввели под Орлом.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Документ уже вступил в силу. Он возлагает на местных жителей права и обязанности. Так, жители пригорода Орла имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, на возмещение ущерба, причиненного пожаром, на участие в установлении причин пожара, а также на получение информации по вопросам пожарной безопасности.

Список обязанностей оказался куда шире. Так, местные жители обязаны не только соблюдать требования пожарной безопасности, но и иметь в принадлежащих им помещениях и строениях первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь. При обнаружении возгорания они обязаны незамедлительно оповещать об этом пожарную службу. До прибытия пожарной охраны граждане должны принимать посильные меры по спасению людей и имущества, тушить пожар.

Их также обязали оказывать содействие пожарной охране при тушении огня, выполнять предписания, постановления и иные законные требования сотрудников государственного пожарного надзора. Последним они также обязаны предоставлять для проверки свое жилье и другое имущество. Руководители организаций тоже получили свою порцию прав и обязанностей. В число последних, например, включено проведение противопожарной пропаганды и обучение своих работников мерам пожарной безопасности.

К слову, по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на всей территории Орловской области на текущий момент зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности. Напомним, что с 28 июля 2023 года на территории региона по распоряжению правительства был отменен особый противопожарный режим. По оперативным данным ГУ МЧС России по региону, с начала года на Орловщине зарегистрировано свыше 2,7 тысячи различных пожаров, в результате которых 31 человек погиб, 27 человек были травмированы, а 49 человек были спасены. Доминирующие причины пожаров: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа, эксплуатации газового и электрооборудования.

ИА «Орелград»