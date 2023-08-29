Под Орлом завысили цену строительства школьной спортплощадки

Нарушения при освоении средств «Народного бюджета» вскрыли в Ливнах.

Контрольно-счетная палата Орловской области отчиталась о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Народный бюджет» на территории Ливенского района. Это было плановое контрольное мероприятие. Проект «Народный бюджет» реализуется на территории Орловской области с 2018 года. В его рамках реализуются так называемые инициативные проекты, имеющие приоритетное значение для жителей каждого определенного города или района.

Реализацией занимаются органы местного самоуправления. Проекты выбираются по результатам конкурсного отбора, а их финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и инициативных платежей, причем средства могут вносить даже простые граждане. В данном случае КСП проверила инициативный проект «Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная». Он был признан прошедшим конкурсный отбор проектов, реализовать которые планировалось в 2022 году.

Объем кассовых расходов на его реализацию за 2022 год составил 3,703 миллиона рублей. Строительство универсальной спортивной площадки было организовано на базе Речицкой средней школы. Велось оно по проектно-сметной документации, разработанной в 2019 году муниципальным унитарным предприятием «Городская архитектура». Как сообщает КСП, «в результате подготовки проектно-сметной документации, не отвечающей требованиям СНиП, СП, ГОСТ, начальная (максимальная) цена контракта завышена на 300,5 тысячи рублей».

По результатам проверки установлено, что в нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», условий заключенного контракта заказчиком МБОУ «Речицкая СОШ» осуществлена приемка и оплата работ из материала, непредусмотренного проектной документацией.

Кроме того, акт о приемке выполненных работ был оформлен по проектной смете без учета фактически выполненных работ. А в нарушение пункта Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оплата выполненных работ по контракту была произведена с нарушением срока на 12 рабочих дней. «По результатам контрольного мероприятия в адрес директора МБОУ «Речицкая СОШ» внесено представление в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков», — резюмирует областная Контрольно-счетная палата.

ИА «Орелград»