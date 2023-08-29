В Орле прихожан будет созывать электронный звонарь

Автоматизированная система поможет приходу решить кадровую проблему.

Созывать верующих на службы в Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) собора города Орла отныне будет электронный звонарь, разработанный местными специалистами. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви. Это уже второй электронный звонарь в областном центре. Первый ранее появился в Иверском храме города Орла.

«Как рассказал настоятель Успенского собора иерей Димитрий Никулин, по качеству исполнения канонических мелодий электронный звонарь не уступает опытному специалисту, — сообщили в митрополии. — Но главное, система поможет приходу решить кадровую проблему. Ведь найти желающих учиться профессии звонаря сегодня непросто».

В митрополии также отметили, что колокола Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) собора долгое время молчали. Однако связано это было с масштабной реставрацией храма, в ходе которой была смонтирована и автоматизированная система колокольного звона. Сообщается, что она уже сейчас воспроизводит более 10 различных перезвонов, в том числе традиционный, литургический, всенощный, пасхальный, погребальный звоны, благовест и звон для крестного хода.

«Система дает возможность запустить или приостановить мелодию всего лишь нажатием клавиши на специальном пульте, — пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии Русской Православной Церкви. — При желании можно задать силу и длительность удара колокола, а также запрограммировать звон на любой день и время суток». Добавим, что возможность вновь услышать колокола старинного Свято-Успенского собора у жителей и гостей города Орла появилась к престольному празднику, который в храме отметили 28 августа.

ИА «Орелград»