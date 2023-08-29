Результаты выборов губернатора проверит спецгруппа

29.8.2023 | 10:00 Новости, Политика

В Орле создана рабочая группа по обеспечению деятельности, связанной с определением результатов выборов.

В Орловской области на 10 сентября 2023 года назначены выборы губернатора. В преддверии этого события Избирательная комиссия региона создала собственную рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с определением результатов выборов главы региона. Ее возглавила Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии Орловской области. Всего в состав группы включено 16 человек, в том числе члены облизбиркома с правом решающего голоса и консультанты различных отделов и управлений облизбиркома.

В компетенцию нового органа входит, в частности, прием и учет первых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий о результатах выборов и приложенных к ним документов. На нее же возложено обеспечение сохранности первых экземпляров протоколов и снятие необходимых копий. Группе дано право анализа особых мнений членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса и жалоб на нарушение Закона Орловской области «О выборах губернатора».

По итогам такого анализа группа будет выдавать заключения, а при необходимости подготавливать материалы для их рассмотрения на заседании Избирательной комиссии Орловской области. Также члены нового органа будут заниматься сверкой данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов и соответствующих сводных таблиц с информацией, содержащейся в базе данных ГАС «Выборы». Кроме того, будет проведена проверка соответствия поступивших протоколов требованиям закона о выборах губернатора.

Также на группу возложена миссия по суммированию данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов территориальных избирательных комиссий и протоколов об итогах голосования, поступивших от участковых избирательных комиссий, то есть сформированных непосредственно на избирательных участках. Финальным шагом рабочей группы станет подготовка проектов общего протокола и сводной таблицы Избирательной комиссии Орловской области о результатах выборов.

Согласно утвержденному положению, рабочая группа использует программно-технические и коммуникационные возможности, предоставляемые Государственной автоматизированной системой РФ «Выборы». Ее основная задача заключается в организации работы по установлению результатов выборов губернатора. В своей деятельности она будет взаимодействовать с ранее созданной группой контроля облизбиркома. Последняя следит за использованием ГАС «Выборы».

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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