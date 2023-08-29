Роспотребнадзор уличил в нарушениях 96 орловских школ

29.8.2023 | 17:56 Закон и порядок, Новости, Образование

Ведомство рассказало о подготовке к 1 сентября.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе Управления, орловские санитарные врачи выдали 96 общеобразовательным учреждениям 106 предписаний об устранении нарушений. Сроки их исполнения – июль и август текущего года.

Предписания включают в себя 348 мероприятий. Они касаются ремонтных работ, в том числе, по части систем водоснабжения и освещения, закупок мебели, оборудования для пищеблоков, благоустройства прилегающих территорий.

Также Роспотребнадзор сообщил, что горячее питание организовано во всех школах. В целом их охвачены 83,8% учащихся, в том числе все ученики начальных классов. Кроме того, санитарные врачи взяли в общеобразовательных учреждениях 356 проб питьевой воды. По этой части нарушений не выявлено.

1 сентября в Орловской области приступят к обучению 78065 школьников, в том числе 7799 первоклассников. 82,5% из них будут обучаться в одну смену.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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