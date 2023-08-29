На Орловщине маршрут №453 усилят ещё одним автобусом

Также изменится расписание.

Новость сообщили в Казённом учреждении «Организатор перевозок», которое курирует межмуниципальные маршруты. Автобус №453 ездит от остановки «Зареченская ПМК» (Орловский муниципальный округ) до 1-й Посадской.

В адрес учреждения поступали многочисленные просьбы жителей об увеличении количества рейсов на данном маршруте. В итоге специалисты, изучив ситуацию, пришли к необходимости такого решения. В «Организаторе перевозок» учли и рост числа жителей в посёлке Зареченский, и начало учебного года.

Дополнительный автобус начнёт курсировать по маршруту с 1 сентября. С этого же дня изменится и расписание.

ИА «Орелград»