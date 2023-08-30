Орловцам обещают награду за поимку интернет-аферистов

Полезные советы и контактные данные сведены в электронный буклет.

Департамент информационных технологий Орловской области презентовал электронный буклет на тему: «Меры безопасности и профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». Презентация была подготовлена с использованием материалов регионального УМВД, Орловского отделения Главного управления Центробанка РФ по ЦФО и Управления Роскомнадзора. Памятка призвана не только проинформировать орловцев о способах мошенничества, но и подтолкнуть их к помощи правоохранителям в поимке аферистов.

Статистика в регионе складывается тревожная. Так, за шесть месяцев текущего года в Орловской области было зарегистрировано 815 преступлений общеуголовной направленности, совершенных с использованием информационных технологий. В 2022 году таковых было 601, то есть рост преступлений данной категории составил 35,6 процента. При этом в текущем году раскрыто 62 таких преступления, но в прошлом году было раскрыто лишь 15, то есть рост показателя раскрываемости составил 313,3 процента.

Преступления в сфере информационных технологий включают в себя: распространение вредоносных программ, взлом паролей, кражу номеров банковских карт и других банковских реквизитов, распространение противоправной информации (клеветы, материалов порнографического характера, материалов возбуждающих межнациональную и межрелигиозную вражду и т.д.), вредоносное вмешательство через компьютерные сети в работу различных. Авторы памятки призывают орловцев в случае любых фактов и при подозрении на мошенничество обращаться в полицию по круглосуточным номерам дежурной части «02»,«102»,«112» и телефону доверия УМВД – 41-38-56.

«За информацию, которая будет способствовать поимке мошенников, предусмотрено вознаграждение, — пишут авторы буклета. — Нельзя опускать руки и отрешиться от проблемы. Нужно действовать, ведь преступники должны быть наказаны. Кроме того, возможно, вы поможете другим людям, которые стали их жертвами или могли бы ими стать».

Кроме того, памятка содержит полезные советы о том, как избежать мошенников. Общие правила безопасности таковы: надо установить антивирус и регулярно его обновлять; также надо обновлять приложения — этот процесс купирует уязвимые места в программах, которыми могут воспользоваться мошенники для своих действий. Другой совет: минимизируйте контакты со случайными сайтами. Высока вероятность того, что, загружая что-либо с неизвестного сайта, вы получите вредоносную программу.

«Проявляйте осторожность с письмами, — советуют разработчики. — Если вы сомневаетесь в надежности отправителя, то лучше не переходить по ссылкам, указанным в письме, и не открывать предложенные приложения. Вредоносная программа может быть замаскирована даже под обычный документ Word. Не оставляйте свои персональные данные на общедоступных ресурсах. Их собирают роботы аферистов, чтобы при контакте с вами вызывать больше доверия и повысить вероятность обмана».

Кроме того, надо постоянно проверять адреса электронной почты и сайтов – они могут отличаться от официальных лишь парой символов. Нельзя «отписываться» от спама, если в письме есть на это ссылка. Кликнув по соответствующему баннеру, можно перейти на вредоносный сайт. Кроме того, ответная реакция на письмо покажет мошеннику, что ваша почта реально существует и ее читают, что простимулирует его к применению «более убедительных способов воздействия».

ИА «Орелград»