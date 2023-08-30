23-летний орловец взошёл на Эльбрус

30.8.2023 | 16:42 Новости, Общество

На вершине горы установлен флаг города Орла.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Впечатляющего результата добился Кирилл Полосухин. Как рассказал в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин, орловец планировал путешествие на протяжении трёх лет.

Полосухин взошёл на гору за 10 часов, в одиночку. «Я почувствовал себя окрылённым — весь мир был словно на ладони», — цитирует мэр молодого альпиниста.

В течение шести месяцев перед восхождением Полосухин ежедневно прообегал не менее трёх километров, в последние три месяца – по десять. Таким образом он тренировал выносливость.

Высота Эльбруса составляет 5642 метра. Это самая высокая горная вершина не только России, но и Европы (при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее).

ИА «Орелград»


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