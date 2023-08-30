В Орловскую область пришла первая партия вакцины от гриппа

Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения региона.

Как рассказал Игорь Петчин, в область поступило около 100 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых «Совигрипп» и еще 12 тысяч доз другого препарата — «Ультрикс».

Кроме того, получено 32 тысячи доз вакцины этой же марки «Ультрикс», но предназначанной не для взрослых, а для детей. Пресс-служба губернатора напоминает, что прививку от гриппа рекомендуется делать детям, которые ходят в детсады и школы, пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Как правило, сезон заболеваемости гриппом начинается в нашей области с ноября.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области Екатерина Яшкина в интервью «Орёлтаймс» рассказала об отличиях вакцины этого года от своих предшественниц. «По предварительной информации, штаммы гриппа не сильно отличаются от прошлогодних. Но один штамм гриппа в 2022 году был изменён — А(H1N1/09). Это так называемый свиной грипп. Именно поэтому в составе вакцины на предстоящий эпидсезон 2023-2024 годов поменяли один из антигенов», — пояснила Яшкина.

Кроме того, в орловском Роспотребнадзоре сообщили о тревожной ситуации с энтеровирусной инфекцией, а также с коклюшем.

ИА «Орелград»