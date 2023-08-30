Под Орлом в школьной столовой завёлся грибок

Помещение отремонтировали по требованию прокуратуры.

Нарушения выявили в Глазуновском районе. Представители надзорного ведомства остались не вполне довольны столовой местной Ловчиковской школы. Как уточняет прокуратура, помещение столовой находилось в здании Ловчиковского филиала Детского сада №1 посёлка Глазуновка.

«На стенах и потолке имелись повреждения, происходило отслаивание лакокрасочного покрытия, были видны следы поражения грибком, помещение нуждалось в ремонте», — пояснили в органе надзора.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском к районной администрации, требуя привести столовую в порядок. Причём – ещё до начала нового учебного года.

Суд удовлетворил иск. К настоящему моменту решение исполнено – работы в помещениях столовой полностью завершены.

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ИА «Орелград»