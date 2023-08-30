Число пострадавших в ДТП на орловских дорогах возросло

Названо количество аварий с последствиями для их участников.

Как сообщает Управление МВД России по Орловской области, не утрачивает своей актуальности задача по снижению уровня аварийности на автодорогах и тяжести последствий при ДТП. Так, за семь месяцев 2023 года в регионе в целом было зарегистрировано 2369 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 352 ДТП с пострадавшими, в результате которых 33 человека, к сожалению, погибли и 450 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 81 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 112 аварий.

Для сравнения, за аналогичный период 2022 года на дорогах Орловской области было зарегистрировано 2928 ДТП. Из них 333 аварии были с пострадавшими, в результате тогда 39 человек погибли и 430 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 47 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 108. Иными словами, количество аварий с пострадавшими немного возросло, как и увеличилось и число раненных участников ДТП. При этом статистика летальных исходов немного улучшилась.

Добавим, что в текущем году в регионе с участием несовершеннолетних было зафиксировано 50 автоаварий, в результате которых четыре ребенка погибли и 49 получили ранения. Годом ранее за аналогичный период времени с участием несовершеннолетних было зафиксировано 36 ДТП, в которых один ребенок погиб и 42 получили ранения. Текущая статистика также гласит, что в этом году за нарушения правил перевозки детей составлено 1765 административных материалов. Год назад за такие же нарушения было составлено 2795 административных материалов, а в подразделения по делам несовершеннолетних было направлено 104 информации, по которым было составлено 43 протокола по статье 5.35 КоАП РФ.

ИА «Орелград»