Орловцам обещают доступную технику и товары для детей

«Детский мир» и ДНС зафиксировали предельные цены на востребованные товары.

Управление ФАС России по Орловской области со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу сообщило о том, что «Детский мир» зафиксировал предельные цены на школьные товары. Инициатива реализована «для повышения доступности таких товаров перед началом нового учебного года». Из сообщения ведомства следует, что в перечень продукции с зафиксированными ценами вошли отдельные позиции школьной формы и одежды, а также канцелярских принадлежностей, товаров для школы и детского творчества.

«По ряду категорий ретейлер даже существенно снизил цены для потребителей, — сообщает антимонопольная служба. — В частности, стоимость одной из моделей рюкзаков с пеналом оказалась вдвое ниже, чем в 2022 году. Кроме того, на фоне сезонного увеличения спроса «Детский мир» сообщил службе о сохранении минимальных цен на товары школьного ассортимента на уровне 2021 года. ФАС продолжит контролировать соблюдение «Детским миром» добровольных обязательств».

Кроме того, под контролем находится компания ДНС, зафиксировавшая предельные цены на 100 позиций бытовой техники и электроники. Как сообщается на сайте Орловского УФАС, программа будет действовать до конца октября 2023 года в 1177 населенных пунктах присутствия магазинов с возможностью ее продления. В данном случае цены были зафиксированы на наиболее востребованные модели телевизоров, стиральных машин, микроволновых печей, ноутбуков, отпаривателей, мобильных телефонов, блендеров, весов, водонагревателей, техники для укладки волос, приготовления кофе и т.д.

«Полный перечень этой продукции размещен на официальном сайте компании, — уточнили в антимонопольной службе. — По данным ДНС, представленная к фиксации цен продукция производится преимущественно в России, в связи с чем пользуется постоянным спросом у покупателей. При этом в настоящий момент дефицита товаров нет, каналы поставок работают стабильно. По мнению ФАС России, присоединение компании к инициативе по ограничению цен на технику и электронику позволит повысить их доступность для граждан. Служба проконтролирует соблюдение компанией принятых добровольных обязательств».

ИА «Орелград»