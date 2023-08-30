Долги простых жителей по налогам сократились на 127 миллионов

Первые итоги налоговой реформы озвучили в Орле.

Внедрение Единого налогового счета (ЕНС) положительно сказалось на урегулировании суммы задолженности физических лиц по имущественным налогам, поступления от которых составляют основную часть местных бюджетов. Об этом заявила руководитель регионального Управления ФНС России Ирина Емельянова, выступившая с докладом в ходе «Единого дня отчетности».

Как сообщили в пресс-службе УНФС, она подробно рассказала о промежуточных итогах реформы порядка уплаты налогов и сборов. В частности, были приведены такие цифры: по состоянию на 1 июля 2023 года сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам составила 344 миллиона рублей. По сравнению с 2022 годом она снизилась на 127 миллиона рублей, или на 26,9 процентных пунктов.

Ирина Емельянова добавила, что с внедрением ЕНС в 1,7 раза сократилось количество документов об оплате. При этом средний чек платежки вырос со 120 до 208 тысяч рублей (по Российской Федерации). Еще одним положительным моментом новой системы глава орловского УФНС назвала возврат денег налогоплательщику в течение всего лишь одного дня. Это позволяет быстро инвестировать средства, в том числе в развитие бизнеса.

«В настоящее время в управление за возвратом обратилось более 50,5 тысячи налогоплательщиков, произведен возврат налогов на сумму более 3,7 миллиарда рублей, — пояснили в пресс-службе УФНС. — Средний срок возврата с учетом прохождения денежных средств через Федеральное казначейство и исполнение банками составляет 4-5 дней».

ИА «Орелград»