Орловцам придется сдавать ЕГЭ по новым правилам

Обновленный порядок проведения ГИА-11 вступает в силу уже с 1 сентября.

Орловский региональный центр оценки качества образования рассказал о новом порядке проведения государственной итоговой аттестации по итогам обучения в 11 классах (ГИА-11). Сообщается, что новые правила начнут действовать уже с 1 сентября 2023 года в соответствии с совместным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Издан он был еще 4 апреля 2023 года. Новшество направлено на совершенствование и упорядочивание процедуры проведения ГИА-11 и итогового сочинения (изложения), причем одной из целей заявлено соблюдение прав участников и повышение объективности проведения экзаменов.

«В части итогового сочинения (изложения) изменена дополнительная дата его проведения: вместо первой рабочей среды мая – вторая среда апреля, — пояснили в Региональном центре оценки качества образования. – Также изменены сроки проверки и обработки материалов итогового сочинения (изложения)».

В части подготовки к ГИА-11 теперь предусмотрена возможность изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный и наоборот. Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрена возможность подавать заявление на участие в ЕГЭ не только в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен военный вуз, но также и в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где они проходят военную службу по призыву или по контракту. Кроме того, появилась возможность подачи заявлений на участие в ГИА-11 и ЕГЭ в дистанционной форме.

Также новыми правилами предусмотрено участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов. Сокращены сроки обработки и проверки экзаменационных работ по информатике – с четырех до двух календарных дней после проведения экзамена. Раньше в правилах имелась норма о необходимости выделять в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) отдельные помещения для представителей средств массовой информации и общественных наблюдателей. Из новой версии правил она исключена.

«Регламентированы случаи опоздания участников экзаменов и порядок действий лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, при опозданиях и неявке участников», — добавили в Центре.

ИА «Орелград»