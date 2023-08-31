Новую детскую поликлинику включили в состав казны

Соответствующее распоряжение издало правительство Орловской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов распорядился отнести в состав казны Орловской области объект недвижимого имущества, а именно нежилое здание площадью 2762,3 квадратных метра. Поясним, что речь идет о здании новой детской поликлиники, построенной в Ливнах на улице Солнечной, 10. Имущество внесено в состав казны региона в соответствии с Законом «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Орловской области» и на основании контракта на выполнение работ для государственных нужд от 5 апреля 2021 года.

Также Вадим Тарасов от имени правительства региона распорядился закрепить указанное выше здание на праве оперативного управления за бюджетным учреждением здравоохранения «Ливенская центральная районная больница». Департаменту государственного имущества и земельных отношений поручено осуществить необходимые действия по исполнению данного распоряжения. А контроль за его исполнением возложен на первого заместителя губернатора в правительстве Орловской области.

Как писал «Орелград», региональное Управление Росреестра уже провело процедуру государственной регистрации и постановки на кадастровый учет вышеуказанной детской поликлиники. В пресс-службе ведомства уточнили, что четырехэтажное здание с подземным этажом было спроектировано с учетом современных требований и норм строительства социальных объектов. При постановке на учет свою роль сыграла социальная значимость учреждения. «Кадастровый учет и государственная регистрация в отношении медицинского учреждения проведены в течение одного дня», — подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

ИА «Орелград»