На территории Орловщины упал ещё один беспилотник

На этот раз – в Корсаковском районе.

Об этом снова сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих официальных социальных сетях. По его словам, беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.

«Никаких повреждений или пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия. Ситуация под контролем, при необходимости буду информировать о ходе проверки», — добавил губернатор.

Ранее Клычков сообщал о двух БПЛА, сбитых средствами ПВО над Орловской областью минувшей ночью. Отметим, что на настоящий момент Минобороны отчиталось только об одном «орловском» беспилотнике. Примерно в то же время БПЛА атаковали Брянскую, Калужскую, Рязанскую и Московскую области.

ИА «Орелград»