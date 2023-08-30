В Орле межвузовский кампус объединит студентов шести заведений

30.8.2023 | 14:45 Новости, Образование

Стали известны конкретные вузы — участники проекта.

Фото: ppk-ez.ru

О них сегодня рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства. Организация отвечает за реализацию данной инициативы, в том числе, и в нашем регионе.

Кампус объединит студентов и преподавателей

  • Орловского государственного университета имени Тургенева,
  • Орловского государственного аграрного университета имени Парахина,
  • Орловского государственного института культуры,
  • филиала Финансового университета при Правительстве РФ,
  • Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС,
  • Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова.

Как и сообщалось ранее, объект будут строить на базе ОГУ имени Тургенева (на Наугорском шоссе). Планируется сдать его в 2026-м году. Общая площадь кампуса составит 60 тысяч квадратных метров.

«На территории Орловского государственного университета построят новые здания и футбольное поле. На его территории появятся учебно-лабораторный корпус и общежитие на 1500 мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. Рядом появятся универсальные спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта и сдачи нормативов», — рассказали в пресс-службе компании.

Государственный контракт заключен с компанией ООО «Смарт Менеджмент». Проект реализуется в рамках программы «Наука и университеты» по поручению президента и правительства России. Ещё три кампуса сейчас возводятся в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде.

ИА «Орелград»


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