В Орле межвузовский кампус объединит студентов шести заведений

Стали известны конкретные вузы — участники проекта.
О них сегодня рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства. Организация отвечает за реализацию данной инициативы, в том числе, и в нашем регионе.
Кампус объединит студентов и преподавателей
- Орловского государственного университета имени Тургенева,
- Орловского государственного аграрного университета имени Парахина,
- Орловского государственного института культуры,
- филиала Финансового университета при Правительстве РФ,
- Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС,
- Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова.
Как и сообщалось ранее, объект будут строить на базе ОГУ имени Тургенева (на Наугорском шоссе). Планируется сдать его в 2026-м году. Общая площадь кампуса составит 60 тысяч квадратных метров.
«На территории Орловского государственного университета построят новые здания и футбольное поле. На его территории появятся учебно-лабораторный корпус и общежитие на 1500 мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. Рядом появятся универсальные спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта и сдачи нормативов», — рассказали в пресс-службе компании.
Государственный контракт заключен с компанией ООО «Смарт Менеджмент». Проект реализуется в рамках программы «Наука и университеты» по поручению президента и правительства России. Ещё три кампуса сейчас возводятся в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде.
ИА «Орелград»