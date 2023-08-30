В Орле снизилось число убийств, грабежей и угонов

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области рассказало УМВД.

В истекшем периоде текущего года органами и подразделениями внутренних дел Орловской области был осуществлен целый комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, профилактики и противодействия иным видам преступности. Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной. Об этом говорится в аналитической информации регионального Управления МВД России.

Сообщается, что на территории региона «продолжается устойчивая тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений». По итогам 7 месяцев текущего года их число по сравнению с предыдущим годом сократилось на 8,5 процента. В отчетном периоде времени меньше, чем годом ранее, было совершено убийств, изнасилований, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж всех форм собственности и угонов транспортных средств.

«На фоне снижения регистрируемой преступности органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами выявлено 2689 лиц, обосновано подозреваемых в совершении преступлений, — говорится в информации УМВД. — Принятыми мерами оперативно-розыскного характера задержано 110 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение 21 лица из числа пропавших без вести, идентифицирована личность двух неопознанных трупов».

Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 18-ти районах Орловской области. Лидерами по темпам снижения активности криминала являются Заводской, Советский и Железнодорожный районы областной столицы, а также Верховский, Новодеревеньковский, Дмитровский, Болховский, Ливенский и другие районы. Что касается структуры преступности, то 61,2 процента приходится на преступления против собственности, 11,9 процента составляют преступные посягательства против личности. Кроме того, 9,8 процента составляют преступления экономической и коррупционной направленности и 6,6 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

ИА «Орелград»