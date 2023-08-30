У «Орёлводоканала» похитили 171 тысячу рублей

Средства выделялись на профподготовку сотрудников.

Следственный комитет завершил дело, возбуждённое в отношении директора некоммерческой организации и его заместителя. Орловцам вменялись статьи УК 159 (мошенничество) и 327 (подделка официального документа).

Преступления произошли в период с августа по октябрь 2019-го года. Обвиняемые, используя служебное положение, похитили 171 тысячу рублей. «Орёлводоканал» выделил эти средства на дополнительную профессиональную подготовку девятнадцати своих сотрудников.

Занятия должна была проводить та самая некоммерческая организация. Однако по факту ученикам просто выдали удостоверения о прохождении такой подготовки. Выявить преступление удалось при оперативном сопровождении Управления МВД по Орловской области.

Как дополнительно сообщили в прокуратуре Орловской области, речь идёт об «Учебном Центре повышения квалификации «Экология»». Дело рассмотрит Северный районный суд Орла.

ИА «Орелград»