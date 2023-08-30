У «Орёлводоканала» похитили 171 тысячу рублей

30.8.2023 | 13:38 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Средства выделялись на профподготовку сотрудников.

Следственный комитет завершил дело, возбуждённое в отношении директора некоммерческой организации и его заместителя. Орловцам вменялись статьи УК 159 (мошенничество) и 327 (подделка официального документа).

Преступления произошли в период с августа по октябрь 2019-го года. Обвиняемые, используя служебное положение, похитили 171 тысячу рублей. «Орёлводоканал» выделил эти средства на дополнительную профессиональную подготовку девятнадцати своих сотрудников.

Занятия должна была проводить та самая некоммерческая организация. Однако по факту ученикам просто выдали удостоверения о прохождении такой подготовки. Выявить преступление удалось при оперативном сопровождении Управления МВД по Орловской области.

Как дополнительно сообщили в прокуратуре Орловской области, речь идёт об «Учебном Центре повышения квалификации «Экология»». Дело рассмотрит Северный районный суд Орла.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования