В Орле обокрали терминал на автомойке самообслуживания

30.8.2023 | 14:21 Закон и порядок, Новости

Подозреваемый – 19-летний житель Брянской области.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, преступление произошло в Железнодорожном районе. Ночью из терминала похитили два купюроприемника с денежными средствами. Общий материальный ущерб составил 20 тысяч рублей.

Районный отдел полиции возбудил уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался житель Брянской области (2004-го года рождения).

Выяснилось, что гражданин повредил терминалы и похитил купюроприёмники, а потом распорядился чужими деньгами по собственному усмотрению. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. В рамках возбуждённого дела полиция проводит дальнейшие необходимые оперативные и розыскные мероприятия и следственные действия.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования