В Орле обокрали терминал на автомойке самообслуживания

Подозреваемый – 19-летний житель Брянской области.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, преступление произошло в Железнодорожном районе. Ночью из терминала похитили два купюроприемника с денежными средствами. Общий материальный ущерб составил 20 тысяч рублей.

Районный отдел полиции возбудил уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался житель Брянской области (2004-го года рождения).

Выяснилось, что гражданин повредил терминалы и похитил купюроприёмники, а потом распорядился чужими деньгами по собственному усмотрению. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. В рамках возбуждённого дела полиция проводит дальнейшие необходимые оперативные и розыскные мероприятия и следственные действия.

ИА «Орелград»