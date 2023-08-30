В Орле при капремонте поликлиники №2 похитили 7 миллионов

Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, дело заведено по статье 159 УК РФ (мошенничество), по её четвёртой части. Основанием стали материалы прокурорской проверки.

Контракт на капитальный ремонт поликлиники заключался между «Орёлгосзаказчиком» и ООО «КСК Старт» в декабре минувшего года. Подрядчик приступил к работам и получил аванс. Однако с января его деятельность на объекте остановилась.

В апреле заказчик расторг контракт в одностороннем порядке. В итоге бюджету нанесли ущерб более чем в семь миллионов рублей.

Также в надзорном ведомстве отметили, что «Орёлгосзаказчик» не спешил заключать новый контракт с новым подрядчиком, в связи с чем прокуратура Советского района внесла начальнику учреждения представление. К настоящему моменту для капремонта поликлиники №2 найден новый исполнитель. Соответствующий контракт уже подписан.

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». Изначально окончание работ планировалось на 20 ноября текущего года. Отметим, что «Орёлград» обратил внимание на сверхвыгодные для подрядчика условия контракта сразу после его подписания.

ИА «Орелград»