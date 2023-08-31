Из Орла в ЛНР доставили гуманитарный груз

31.8.2023 | 11:11 Новости, Общество

Его собрали на базе общественной приемной партии «Единая Россия».

Фото: Орловский областной Совет

В посылку вошли 150 наборов для первоклассников. Это тетради, письменные принадлежности, канцтовары для творчества. Наборы передали в Троицком районе Луганской Республики. Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин отметил, что это хороший подарок для ребят, которые скоро сядут за парты. Также передали волейбольные мячи и сетки.

В Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу привезли средства индивидуальной защиты, медикаменты, расходные  и перевязочные материалы. Пациентов угостили орловскими яблоками. Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский отметил, что после вступления в состав РФ снабжение значительно улучшилось, однако помощь учреждениям новых регионов продолжат оказывать. Их поддержка – общая задача, «которую мы последовательно и ответственно выполняем», цитирует пресс-служба заксобрания.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования