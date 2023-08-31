Из Орла в ЛНР доставили гуманитарный груз

Его собрали на базе общественной приемной партии «Единая Россия».

В посылку вошли 150 наборов для первоклассников. Это тетради, письменные принадлежности, канцтовары для творчества. Наборы передали в Троицком районе Луганской Республики. Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин отметил, что это хороший подарок для ребят, которые скоро сядут за парты. Также передали волейбольные мячи и сетки.

В Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу привезли средства индивидуальной защиты, медикаменты, расходные и перевязочные материалы. Пациентов угостили орловскими яблоками. Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский отметил, что после вступления в состав РФ снабжение значительно улучшилось, однако помощь учреждениям новых регионов продолжат оказывать. Их поддержка – общая задача, «которую мы последовательно и ответственно выполняем», цитирует пресс-служба заксобрания.

ИА «Орелград»