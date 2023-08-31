Орловская полиция задержала подозреваемого в краже 36 тонн рапса

Сумма ущерба оценивается в 1 миллион 206 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ, части четвёртой («кража, совершённая в особо крупном размере»). Об этом рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Подозреваемый – 42-летний житель Курской области, водитель грузового автомобиля с прицепом, сотрудник логистической компании. Мужчина перевозил продукцию одного из орловских сельхозпредприятий.

Водитель должен был отвезти порядка тридцати шести тонн рапса на элеватор, но вместо этого направился в сторону Курской области. В сельхозкомпании заметили этот «манёвр» и сообщили в полицию.

В итоге оперативники задержали подозреваемого уже в Курской области, недалеко от границы с нашим регионом. Он остановил грузовик у кафе, причём расположил его так, чтобы машина оставалась незамеченной.

«Продать похищенное он не успел», — уточнили в полиции. В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»