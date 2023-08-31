Поклонный крест появился на месте разрушенного храма под Орлом

Уроженцы села Лунева воздвигли святыню по собственной инициативе.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви, в селе Лунево Болховского района установлен поклонный крест. Благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов отслужил молебен и совершил чин освящения поклонного креста. Произошло это в праздник Успения Пресвятой Богородицы, а сама святыня установлена на том месте, где когда-то стоял Успенский храм. Кстати, построен он был еще в 1791 году, однако до наших дней не сохранился.

«Успенский храм видел многое, однако пережить богоборческое время не смог — в годы советской власти его закрыли, а в 1946 году и вовсе разобрали на кирпичи, — пояснили в Орловской митрополии. — Поклонный крест и памятный знак изготовлен и установлен по инициативе жителей Орла и Болхова, которые родились в Лунево и раньше жили в этом селе. К слову, когда-то здесь насчитывалось 80 дворов. Сегодня же постоянно проживает всего один человек».

Чуть ранее митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил литургию в селе Калинино Орловского муниципального округа и освятил новые крест и купол для местного Преображенского храма. Мероприятие также было приурочено к празднованию Успения Пресвятой Богородицы. На богослужении присутствовали постоянные прихожане храма и жители села Калинино. В ближайшее время крест и купол установят на храме.

«Приход храма Преображения Господня в селе Калинино был образован еще в 1904 году, — сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии Русской Православной Церкви. — Настоятелем церкви стал священник Евфимий Ветров. В 1937 году он был репрессирован, а Преображенский храм закрыт. Впоследствии здание церкви использовалось под зерносклад. В период немецко-фашистской оккупации (начало 1942 года) Преображенский храм снова был открыт. Однако весной 1967 года храм все-таки закрыли, признав его якобы «аварийным». Вскоре церковь начали разбирать. Из бревен построил школу-интернат, которая через два года сгорела».

Местные жители, спасая храмовые иконы от уничтожения, уносили их домой. В 2002 году приход в Калинино был восстановлен. По благословлению архиепископа Орловского и Болховского Паисия состоялась закладка нового деревянного Преображенского храма. Летом 2004 года в нем состоялась первая Божественная литургия.

ИА «Орелград»